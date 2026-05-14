El Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos, con selecciones de distintos continentes y estilos futbolísticos que buscarán avanzar a los dieciseisavos de final del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Calendario y fixture del Grupo I del Mundial 2026

La zona estará integrada por Selección de Francia, Selección de Senegal, Selección de Irak y Selección de Noruega. Francia llega como una de las favoritas al título luego de clasificar como líder del grupo D de las eliminatorias europeas, mientras Senegal aseguró su boleto tras dominar el grupo B africano. Noruega, por su parte, consiguió su cupo al terminar en la primera posición del grupo I europeo, e Irak logró acceder al certamen mediante el repechaje internacional.

La primera jornada se jugará el 16 de junio de 2026. Francia debutará frente a Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, en un duelo con antecedentes mundialistas, recordando la histórica victoria senegalesa 1-0 en Corea-Japón 2002. Ese mismo día, Irak enfrentará a Noruega en el Gillette Stadium de Boston.

La tercera jornada se jugará el 26 de junio: Noruega enfrentará a Francia

La segunda fecha se disputará el 22 de junio. Francia chocará contra Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, mientras Noruega y Senegal medirán fuerzas nuevamente en East Rutherford, en un partido que podría ser clave para definir la clasificación.

Finalmente, la tercera jornada se jugará el 26 de junio. Noruega enfrentará a Francia en Boston en uno de los encuentros más esperados del grupo, mientras Senegal se verá las caras con Irak en el BMO Field de Toronto.

Los dos mejores equipos de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, en un grupo que mezcla tradición, velocidad, talento ofensivo y selecciones con aspiraciones reales de dar pelea en la cita orbital.

Jornada 1

Francia vs. Senegal

16 de junio de 2026

Irak vs. Noruega

16 de junio de 2026

Jornada 2

Francia vs. Irak

22 de junio de 2026

Noruega vs. Senegal

22 de junio de 2026

Jornada 3

Noruega vs. Francia

26 de junio de 2026

Senegal vs. Irak

26 de junio de 2026

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuándo es la final?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas.

La gran final del torneo se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, escenario ubicado en el área metropolitana de Nueva York.