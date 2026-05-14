El Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como gran protagonista a la actual campeona del mundo, Selección de Argentina, que llegará como cabeza de serie y principal favorita para avanzar a los dieciseisavos de final del torneo orbital que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Calendario y fixture del Grupo J del Mundial 2026

La zona estará conformada además por Selección de Argelia, Selección de Austria y Selección de Jordania, en un grupo que mezcla tradición, experiencia europea y selecciones que buscan dar la sorpresa en la máxima cita del fútbol mundial.

Argentina, vigente campeona tras conquistar el título en Catar 2022, iniciará su camino el 16 de junio de 2026 enfrentando a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ese mismo día, Austria y Jordania se medirán en el Levi’s Stadium de San Francisco, en un duelo que podría ser clave para las aspiraciones de clasificación.

La segunda jornada se jugará el 22 de junio. La Albiceleste enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, mientras Jordania chocará frente a Argelia nuevamente en San Francisco. Para muchos analistas, ese partido entre argentinos y austríacos podría definir el liderato del grupo.

El Grupo J aparece como una zona atractiva por la presencia del campeón mundial

El cierre de la fase de grupos será el 27 de junio. Jordania tendrá el reto más exigente al medirse contra Argentina en Dallas, mientras Argelia y Austria se enfrentarán en Kansas City en un compromiso que podría decidir el segundo clasificado a la siguiente ronda.

El Grupo J aparece como una zona atractiva por la presencia del campeón mundial y por el crecimiento competitivo de selecciones como Austria y Argelia. Argentina parte como favorita, pero en una Copa del Mundo cualquier detalle puede cambiar el rumbo de la clasificación.

Jornada 1

Argentina vs. Argelia

16 de junio de 2026 – Arrowhead Stadium, Kansas City

Austria vs. Jordania

16 de junio de 2026 – Levi's Stadium, San Francisco

Jornada 2

Argentina vs. Austria

22 de junio de 2026 – AT&T Stadium, Dallas

Jordania vs. Argelia

22 de junio de 2026 – Levi's Stadium, San Francisco

Jornada 3

Jordania vs. Argentina

27 de junio de 2026 – AT&T Stadium, Dallas

Argelia vs. Austria

27 de junio de 2026 – Arrowhead Stadium, Kansas City

Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuándo es la final?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas.

La gran final del torneo se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, escenario ubicado en el área metropolitana de Nueva York.