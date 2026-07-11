Campaz recibió un inesperado apoyo tras las amenazas: Di María le envió un mensaje

Jáminton Campaz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional. Tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, el atacante ha sido blanco de fuertes críticas e incluso de amenazas en redes sociales, luego de desperdiciar una clara oportunidad de gol en el minuto 115 que pudo cambiar el destino del encuentro.

En medio de ese complicado panorama, Ángel Di María, compañero del colombiano en Rosario Central, decidió enviarle un emotivo mensaje de respaldo que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

El campeón del mundo con Argentina conoce de primera mano lo que significa convivir con los cuestionamientos de la afición. Durante varios años fue señalado por sus actuaciones con la 'Albiceleste', hasta que terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras de los títulos obtenidos por su selección.

Di María salió en defensa de Campaz tras la eliminación de Colombia: "El fútbol siempre da revancha"

Por eso, el experimentado extremo no dudó en mostrar su apoyo a Campaz y recordarle que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades.

"Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un Mundial con tu país. Te quiero, bichinnnnn", escribió Di María en sus redes sociales.

Di María rompió el silencio y envió un emotivo mensaje a Campaz tras el Mundial

Las palabras del argentino llegaron apenas unos días después de que Campaz publicara un sentido mensaje dirigido a todos los colombianos, en el que expresó su tristeza por la eliminación y lamentó no haber podido convertir la oportunidad que tuvo en el tiempo suplementario.

"A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta", manifestó el futbolista.

El respaldo de Di María se suma a las voces que piden mesura frente a las críticas hacia Campaz. Su mensaje recuerda que, incluso los grandes campeones, atravesaron momentos difíciles antes de alcanzar la gloria y que el fútbol siempre ofrece una nueva oportunidad para levantarse.