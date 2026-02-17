Carabobo Fútbol Club recibe este martes 17 de febrero en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia a Huachipato en el partido de ida de la segunda ronda previa de la Copa Conmebol Libertadores.

El equipo venezolano afronta el compromiso, después de haber empatado con Portuguesa y Trujillanos y superado a Monagas en las primeras tres fechas de la Liga de Venezuela.

Por otro lado, Huachipato se ubica en la parte alta de la tabla de la liga de Chile, luego de haber caído ante Cobresal y derrotado a la Universidad de Chile y a Everton.

El vencedor de la serie accederá a la tercera fase previa y garantizará un lugar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, en caso de no avanzar a los grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Carabobo Vs Huachipato EN VIVO hoy 17 de febrero: hora y cómo VER la Copa Libertadores

El partido entre Carabobo contra Huachipato por la ida de la segunda previa en la Copa Conmebol Libertadores se juega este martes 17 de febrero a partir de las 5:00 de la tarde, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Disney +.