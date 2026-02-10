Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 10 de febrero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabra Mayores del 10 de febrero de 2026, habló de Falcao en el día de su cumpleaños. También analizó la situación de James Rodríguez. Vélez se refirió a Luis Javier Suárez. Finalmente, Carlos Antonio habló de Millonarios, Medellín y Santa Fe.

Falcao

Carlos Antonio Vélez felicitó a Falcao por su cumpleaños, pero enfatizó que mientras el delantero se mantenga activo está expuesto a las críticas deportivas.

Vélez también destacó al 'tigre' como uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol colombiano.

Luis Javier Suárez

Carlos Antonio Vélez analizó la actuación de Luis Javier Suárez en el empate de Sporting CP contra Porto. Vélez destacó la entrega del delantero colombiano, además de la anotación lograda en el último minuto de partido.

Millonarios

Vélez dio a conocer que desde Perú informan que Fabián Bustos quisiera contratar en Millonarios a Andy Polo, quien ya jugó en el conjunto 'embajador'.