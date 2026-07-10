Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 10 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 10 de julio del 2026, habló del futuro de Néstor Lorenzo, quien en pocos días sabría si será o no renovado en la Federación Colombiana de Fútbol.

El analista hizo un compilado de los datos que ha dejado la Selección Colombia de Néstor Lorenzo cuando se ha enfrentado con selecciones 'top' a nivel mundial y con las tres 'grandes' de Conmebol, y en ninguno de los casos pasa del 45 %.

Además, CAV informó que habrá una reunión en los próximos días para definir la continuidad de Lorenzo en la Selección, esto, con base en una charla que tuvo con un dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Por último, enfatizó en que, con los jugadores que contó Colombia para la Copa del Mundo, se pudo hacer una mejor presentación, y criticó a Lorenzo al afirmar que "no hay ningún reproche".