Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 de febrero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de febrero del 2026, habló de la situación de El Campín y lo que realmente está pasando con su gramilla. También hizo referencia al nuevo hotel que tendrá la Federación Colombia de Fútbol para las selecciones.

Gramilla El Campín

Carlos Antonio Vélez aseguró que los encargados de administrar el estadio El Campín no pretenden modificar la gramilla, teniendo en cuenta que en sus planes está remodelar todo el escenario y están considerando la inversión.

Selección Colombia

Vélez destacó el trabajo que está adelantando la Federación Colombiana de Fútbol para darle todas las comodidades a las selecciones nacionales.

El analista destacó la próxima inauguración del hotel en la sede de Barranquilla.

Jhon Jader Durán

Carlos Antonio se mostró de acuerdo con lo dicho por el entrenador Alberto Suárez sobre lo analizado de Jhon Jader Durán.

Vélez y el estratega consideran que el delantero tiene un gran potencial que podría ser aprovechado en la Selección Colombia.