Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 de junio de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de junio del 2026, habló del inicio del Mundial 2026 que se dará este jueves en territorio mexicano.

Inicialmente, antes de tocar el tema Mundial, CAV se refirió al que para él fue el mejor jugador de la Liga BetPlay 2026-I: Andrey Estupiñán. Aplaudió que haya sido el goleador del torneo (13 goles) en apenas 19 partidos con Deportivo Pasto.

Además, el analista se refirió a lo que será el primer día de Mundial, con la inauguración en una CDMX amenazada por la lluvia y con varias manifestaciones durante la jornada.