Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 de mayo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de mayo del 2026, habló de los rumores sobre el retiro de James Rodríguez. También hizo referencia al nivel de Juan Fernando Quintero y a la ida de los cuartos de final de la Liga Betplay.

James Rodríguez

Acerca del mediocampista, CAV manifestó que nunca creyó en el supuesto retiro del jugador, e hizo un análisis de su rendimiento el pasado domingo, cuando dio dos asistencias en el empate 2-2 de Minnesota frente a Austin.

Juan Fernando Quintero

Sobre Juanfer, el analista hizo un balance de su incidencia en la clasificación de River Plate ante San Lorenzo, y leyó algunos titulares de la prensa argentina en donde se refieren a su desempeño.

Liga BetPlay

Acerca de los cuartos de final de la Liga BetPlay (ida), Vélez indicó que no fue penalti el que le pitaron a Junior ante Once Caldas, y que si bien hubo puntos altos en los desempeños de Nacional y Tolima, el mejor equipo de la jornada fue Santa Fe.