Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 12 de febrero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de febrero del 2026, habló de la primera victoria de Millonarios en la Liga Betplay. También hizo referencia al buen momento que vivió Luis Díaz a nivel internacional.

Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó el trabajo de la Federación Colombiana de Fútbol y aseguró que el gran reto en la Copa del Mundo es llegar a cuartos de final.

Richard Ríos

Vélez valoró el regreso a entrenamientos de Richard Ríos y la posibilidad de jugar con Benfica en Champions contra Real Madrid.

Luis Díaz

Carlos Antonio analizó las estadísticas de Luis Díaz, después de marcar en el triunfo de Bayern Múnich sobre Leipzig.

Vélez destacó lo hecho por el colombiano desde que llegó al fútbol de Alemania.

Millonarios

Finalmente, Carlos Antonio opinó de la victoria de Millonarios sobre Águilas Doradas en la fecha 6 de la Liga BetPlay.