Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 12 de junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de junio del 2026, habló de Julián Quiñones y su protagonismo en el primer partido de México en el Mundial 2026.

Inicialmente el analista confirmó que la organización del Mundial, al menos en CDMX, tiene margen de mejora, pues la logística no estuvo a la altura para acceder al estadio ni salir de él, y los periodistas no tuvieron el trato esperado.

Además, CAV se refirió al buen partido de Julián Quiñones, delantero nariñense quien se nacionalizó mexicano y marcó el primer gol de la Copa del Mundo 2026 en la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural. El analista había pedido su convocatoria a Selección Colombia antes de realizar el trámite de su nacionalidad.