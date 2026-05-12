Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 12 de mayo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de mayo del 2026, habló de la prelista de la selección Colombia, que no será publicada por la Federación.

Selección Colombia

Acerca de la tricolor, CAV dio detalles sobre la razón por la que la Federación Colombiana de Fútbol no anunció la lista de 55 jugadores preseleccionados para el Mundial.

Luis Javier Suárez

Sobre el atacante, destacó que volvió al gol y con 27 anotaciones seguramente quedará como máximo goleador de la Primeira Liga 2025-2026 jugando para Sporting de Lisboa; pues aventaja por cinco tantos a su principal perseguidor a una fecha del final.

Playoffs Liga BetPlay

Teniendo en cuenta que esta noche se conocerá a los dos primeros semifinalistas de Liga BetPlay, hizo la petición de que realicen buenos partidos y brinden un buen espectáculo.