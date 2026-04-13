Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de abril de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 13 de abril del 2026, habló del empate entre Millonarios e Independiente Santa Fe. También hizo referencia a lo que fue el fin de semana para los jugadores de la selección Colombia.

Medellín vs Nacional

El analista consideró que un empate era justo para este partido que terminó ganando Nacional. Además, desde su perspectiva, Juan Manuel Rengifo cada vez se consolida como un mediocampista moderno.

Millonarios vs Santa Fe

El clásico bogotano quedó 1-1, y sobre este partido, CAV indicó que ninguna de las dos acciones discutidas fueron penalti, y que ambos equipos complicaron su clasificación a los playoffs.