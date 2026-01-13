Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de enero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 13 de enero del 2026, habló de la selección Colombia previo a lo que será el Mundial 2026. Además, hizo referencia al presente de Luis Díaz en el Bayern Múnich y a Lamine Yamal, ganador de la Supercopa de España con Barcelona. Finalmente, analizó el regreso de Falcao.



