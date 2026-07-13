Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 13 de julio del 2026, habló de las semifinales del Mundial 2026 y lo afectada que llega Argentina tras los vacíos futbolísticos que ha demostrado.

El analista se refirió al hecho inédito de que las mejores selecciones del ranking FIFA sean justo las que van a disputar las semifinales de la Copa del Mundo.

Además, CAV arrojó los datos sobre las favoritas para ser las finalistas del Mundial, además dijo cuál es -según las estadísticas- la candidata a ser campeona.

Por último, con datos, le restó validez a la premisa de que la Selección Colombia recorrió muchos kilómetros, pues hubo otras que tuvieron recorridos más extensos a lo largo de la Copa del Mundo.