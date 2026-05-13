Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de mayo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 13 de mayo del 2026, habló de la victoria 4-0 de Santa Fe sobre el América de Cali y el 7-1 de Atlético Nacional a Internacional de Bogotá por la vuelta de cuartos de final de Liga BetPlay.

Atlético Nacional

El analista se refirió a la victoria 7-1 de Atlético Nacional contra Internacional, serie en la que se firmó un 9-2 en el global. Así, el verde se convirtió en el primer clasificado a semifinales y espera por Deportivo Pasto o Deportes Tolima.

Independiente Santa Fe

Sobre el rojo, considera que viene en una curva ascendente de rendimiento y que por fin un resultado refleja lo que se ve en el campo de juego, pues recientemente no había sumado de a tres.