Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 14 de abril del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 14 de abril del 2026, habló de cómo le fue en la primera fecha a los equipos colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. También hizo referencia a lo que dijo Falcao por el último partido de Millonarios y a la actualidad de James Rodríguez.

James

Sobre el '10', indicó que este martes juega Minnesota ante Sacramento Republic por la US Open Cup, y es una buna oportunidad para que James Rodríguez sea inicialista.

Falcao

Acerca del delantero de Millonarios, comentó que no tiene claro el uso del VAR, e insistió en que el penalti que ha reclamado junto con el club nunca existió.

Junior y Tolima

Consideró que puede haber un buen inicio por parte de los colombianos en la segunda fecha de la Copa Libertadores, pues Junior visita a Cerro Porteño y Tolima a Nacional de Montevideo; tanto paraguayos como uruguayos no pasan por un buen momento y están estrenando DT.