Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 14 de enero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 14 de enero del 2026, habló de la no llegada de Miguel Ángel Borja a Cruz Azul. Además, hizo referencia a Jhon Jader Durán y su actualidad en Turquía más el sistema de Eliminatorias que habría después de disputarse el Mundial 2026.
