Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 14 de mayo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 14 de mayo del 2026, habló de la derrota de Deportivo Pasto ante Deportes Tolima que terminó en su eliminación de la Liga Betplay y del empate entre Junior y Once Caldas.

Pasto vs Tolima

CAV criticó al entrenador Jonathan Risueño, del Deportivo Pasto, equipo que lució mal en cancha, e hizo pocos remates al arco, jugando como local y necesitando la victoria para clasificar.

Junior vs Once Caldas

Sobre esta serie, apuntó que el Blanco Blanco fue superior en juego, y que los tiburones son el equipo más 'flojo' de los cuatro que se instalaron en semifinales de la Liga BetPlay.

Rueda de prensa de Néstor Lorenzo

Anticipó que el anunció que hará el seleccionador de Colombia ante los medios de comunicación está relacionado con la logística y el cronograma previo a la Copa del Mundo.