Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 15 de abril del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de abril del 2026, habló de la derrota de Tolima en Copa Libertadores. También hizo referencia a Junior y a la titularidad de James Rodríguez en Minnesota.

James Rodríguez

Sobre el futbolista colombiano, señaló que es importante que haya disputado su primer partido como inicialista en Minnesota United. El jugador viene de superar una deshidratación luego de los partidos amistosos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia.

Deportes Tolima y Junior

En ambos casos, CAV consideró que los equipos colombianos tenían motivos para mirar como iguales a sus adversarios, pues Nacional venció a Tolima (3-1) y Cerro Porteño a Junior (1-0) con entrenadores recién contratados y algunas bajas en sus plantillas.

Lucas González

Carlos Antonio Vélez criticó la charla que el técnico de Tolima dio en la pausa de hidratación, donde le dijo a sus jugadores que eran "100 veces mejores" que el equipo rival.