Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 15 de enero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de enero del 2026, habló de la eliminación del Real Madrid. Del partido de Millonarios con Falcaocomo protagonista y de la lesión de Richard Ríos. Además, hizo referencia al mercado de Junior y Santa Fe, dos equipos que vivirán la Superliga este jueves.
