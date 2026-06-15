Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 15 de junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de junio del 2026, habló de la actualidad de los equipos sudamericanos en el Mundial 2026.

El analista se refirió a la declaración de Ramón Jesurún, presidente de la FCF, quien afirmó que Julián Quiñones fue quien desistió de ir a Selección Colombia para jugar con México; no obstante, CAV no tiene en sus datos una posible convocatoria del delantero a la tricolor.

Vélez también se refirió a la participación de los equipos suramericanos hasta entonces en el Mundial: Paraguay fue goleada por Estados Unidos, Brasil empató ante Marruecos y Ecuador cayó contra Costa de Marfil.