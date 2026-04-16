Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 16 de abril del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de abril del 2026, habló de la victoria de Millonarios en Copa Sudamericana ante Boston River. También hizo referencia al protagonismo de Luis Díaz en Champions y a la victoria de América en torneo internacional.

Luis Díaz

El analista aplaudió que el extremo sea protagonista en el Bayern Múnich y confesó que quiere que el equipo alemán sea el próximo campeón de Champions League.

Santa Fe

CAV indicó que si bien el rojo no hizo un mal partido, se podía conseguir un mejor resultado ante Corinthians, criticando de paso la manera en que el entrenador Pablo Repetto replanteó el partido e hizo los cambios.

Millonarios

Pese a que Boston River -rival al que venció 1-0 en El Campín- viajó con nómina alterna, el analista consideró que es un aliciente que un equipo colombiano haya sumado de a tres.

América

También consideró importante que el equipo caleño se impusiera a Alianza Atlético, pero enfatizó en que el primer gol de América debió ser invalidado por fuera de lugar.