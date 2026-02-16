Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 16 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de febrero del 2026, habló de la victoria del Cali sobre Nacional. También hizo referencia a la lesión de Falcao y a la derrota de Santa Fe sobre el América.

Luis Díaz y Luis Suárez

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación de Luis Díaz y Luis Suárez, teniendo en cuenta la gran cantidad de compromisos que afrontar con Bayern Múnich y Sporting CP, respectivamente, en la recta final de la temporada en Europa y previo a la Copa del Mundo.

Carlos Andrés Gómez

Vélez destacó lo hecho por Carlos Andrés Gómez en Vasco Da Gama. El analista consideró que el extremo se está ganando un lugar en la Selección Colombia, pero en su misma posición juega Luis Díaz.

Victoria de América sobre Santa Fe

Carlos Antonio analizó la victoria de América de Cali sobre Santa Fe en el cierre de la fecha 6 en la Liga BetPlay. Vélez cuestionó las decisiones de Pablo Repetto en el conjunto cardenal y destacó lo hecho por los debutantes en América.

Deportivo Cali

Finalmente, Carlos Antonio valoró el triunfo de Deportivo Cali sobre Atlético Nacional.