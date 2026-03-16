Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 16 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de marzo del 2026, habló del empate entre América de Cali y Deportes Tolima. También hizo referencia al debut de James en la MLS y a la expulsión de David Mackalister Silva.

Fecha 11 de la Liga BetPlay

Acerca de la undécima jornada de la Liga BetPlay, Carlos Antonio Vélez priorizó el América 1-1 Tolima que se disputó en el Pascual Guerrero de Cali. El analista consideró que los escarlatas fueron protagonistas en varios pasajes y que el mediocampista Juan Pablo 'Tatay' Torres decidió mal en la ejecución de su lanzamiento desde el punto penal.

Otro aspecto clave fue el Boyacá Chicó 2-1 Millonarios, en Tunja, el cual ganó bien el cuadro ajedrezado, pero dejó algunas dudas acerca del comportamiento de David Mackalister Silva -quien se fue expulsado-, así como el mal arbitraje y los supuestos incidentes camino a los vestuarios cuando el juego había terminado.

Selección Colombia

Sobre la Tricolor, CAV informó que es posible que la convocatoria para los enfrentamientos amistosos contra Croacia y Francia saldrá entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo, luego de los partidos de octavos de final de Europa League.

James Rodríguez

Sobre el '10', quien debutó en Minnesota United el pasado domingo, Carlos Antonio dijo que no vio el partido, pero lamentó que su equipo haya perdido 6-0 ante Vancouver Whitecaps y que su imagen más destacada haya sido el intercambio de camisetas con Thomas Müller.