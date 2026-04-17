Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 17 de abril del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de abril del 2026, habló de la derrota de Independiente Medellín en la Copa Libertadores. También hizo referencia a la victoria de Colombia ante Brasil en el Sudamericano Sub 17.

Independiente Medellín

El analista consideró que la derrota 4-1 ante Flamengo fue corta, pues el equipo brasileño se mostró tranquilo por momentos, de lo contrario, "pudieron ser diez goles".

Selección Colombia sub 17

Analizando la victoria 3-0 sobre Brasil que le dio a la tricolor el paso a la final del Sudamericano sub 17, CAV indicó que hubo errores arbitrales que beneficiaron a Colombia; además criticó que no haya una conexión con las plantillas sub 15, la sub 20, la sub 23 y la de mayores.

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Finalmente, hizo un abrebocas de la decimoséptima jornada de la primera división del FPC, que se disputará entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril.