Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 17 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de febrero del 2026, habló de James Rodríguez, quien todavía no tiene visa de trabajo y por eso no puede entrenar ni jugar. Asimismo, hizo referencia al rumor sobre la posibilidad de que Boca Juniors contrate a Néstor Lorenzo.

James Rodríguez

Acerca del futbolista colombiano, reveló la razón por la que no ha entrenado con el Minnesota United, y dio algunos detalles acerca de su actualidad en el equipo de la MLS.

Néstor Lorenzo

Sobre Lorenzo, manifestó que en Argentina circula la versión que indica que el actual entrenador de la Selección Colombia es uno de los candidatos para llegar a Boca Juniors.

Independiente Medellín

Acerca de Independiente Medellín, hizo una previa pensando en el debut del equipo por Copa Conmebol Libertadores, que será este martes frente a Liverpool de Uruguay en Montevideo por la segunda fase preliminar.