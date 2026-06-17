Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de junio de 2026, habló de los hecho por Lionel Messi y Kylian Mbappé con Argentina y Francia, respectivamente, en la Copa del Mundo. Adicionalmente, Vélez se refirió al debut de la Selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial.
Carlos Antonio Vélez
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 17 de junio de 2026
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de junio de 2026, habló del debut de la Selección Colombia en el Mundial.