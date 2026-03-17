Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 17 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de marzo del 2026, habló de Juan Fernando Quintero y su preparación para el Mundial. También hizo referencia a los cambios que habrá en la Federación Colombiana de Fútbol y al partido de este martes entre Millonarios y Nacional.

Juan Fernando Quintero

Sobre el '10' de River Plate, CAV dijo que está llevando una preparación óptima para el Mundial 2026, pues se está poniendo a punto y lo ve como uno de los jugadores que deben ser citados por el entrenador Néstor Lorenzo.

James Rodríguez

Sobre el nuevo jugador de Minnesota United, indicó que este equipo será un buen espacio para que vuelva a tener minutos, más no para sobresalir a nivel grupal, pues se trata de un club con pocas aspiraciones de ser protagonista en la MLS.

Federación Colombiana de Fútbol

Recordó que el próximo jueves 19 de marzo habrá asamblea, en la que se hará oficial la conformación del nuevo Comité Ejecutivo. Por esta, entre otras razones, la convocatoria de Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia saldrá el viernes 20.