Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de febrero del 2026, habló de la victoria de Independiente Medellín en Copa Libertadores. También hizo referencia al regreso de Richard Ríos y a la polémica con el Real Madrid en Champions League.

Independiente Medellín

Acerca del Medellín, el analista comentó que fue buena la imagen que dejó en la victoria 1-2 sobre Liverpool en Uruguay por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Además, contrariando la postura de Roberto Carlos Cortés, comentó que un equipo "no necesita de nombres sino de hombres".

Independiente Santa Fe

Sobre Santa Fe, comentó que realmente es bajo el nivel que han mostrado los extremos Edwin Mosquera y Luis Palacios, que la idea del cuerpo técnico comandado por Pablo Repetto aún no está afianzada y que es necesario empezar a conseguir buenos resultados con prontitud.

Gianluca Prestianni

Por último, CAV no fue ajeno al presunto insulto racista de Gianluca Prestianni contra Vinícius Jr. en el partido Benfica vs Real Madrid por la ida de los playoffs a octavos de final de la Champions League.