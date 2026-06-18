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Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de junio de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de junio de 2026, analizó la victoria de Colombia sobre Uzbekistán en el Mundial.
Carlos Antonio Vélez
Palabras Mayores del 18 de junio de 2026
Palabras Mayores del 18 de junio de 2026 // Deportes RCN

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de junio de 2026, analizó la victoria de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en la Copa del Mundo. Vélez también se refirió al triunfo de Inglaterra frente a Croacia y del empate de Portugal con la República Democrática del Congo.

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