Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de junio de 2026, analizó la victoria de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en la Copa del Mundo. Vélez también se refirió al triunfo de Inglaterra frente a Croacia y del empate de Portugal con la República Democrática del Congo.
Carlos Antonio Vélez
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de junio de 2026
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de junio de 2026, analizó la victoria de Colombia sobre Uzbekistán en el Mundial.