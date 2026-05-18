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Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de mayo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de mayo de 2026, habló de las semifinales de la Liga BetPlay.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de mayo del 2026, habló de Nacional y su partido de semis en la Liga Betplay.

Liga BetPlay

Carlos Antonio Vélez analizó la victoria de Atlético Nacional sobre Deportes Tolima y el empate entre Independiente Santa Fe con Junior en las semifinales de ida de la Liga BetPlay.

Vélez se refirió especialmente a las polémicas arbitrales.

Luis Javier Suárez

Carlos Antonio destacó lo hecho por Luis Javier Suárez en la temporada 2025/2026 con la camiseta del Sporting CP al conseguir la clasificación a la próxima Champions League y además consolidarse como máximo goleador de la liga de Portugal.

En esta nota

Carlos Antonio Vélez Liga Betplay Selección Colombia David Ospina Atlético Nacional Deportes Tolima Santa Fe Junior Luis Javier Suárez