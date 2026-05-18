Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de mayo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de mayo del 2026, habló de Nacional y su partido de semis en la Liga Betplay.
Liga BetPlay
Carlos Antonio Vélez analizó la victoria de Atlético Nacional sobre Deportes Tolima y el empate entre Independiente Santa Fe con Junior en las semifinales de ida de la Liga BetPlay.
Vélez se refirió especialmente a las polémicas arbitrales.
Luis Javier Suárez
Carlos Antonio destacó lo hecho por Luis Javier Suárez en la temporada 2025/2026 con la camiseta del Sporting CP al conseguir la clasificación a la próxima Champions League y además consolidarse como máximo goleador de la liga de Portugal.