SALDOS Y RETAZOS

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de diciembre de 2025, destacó los elogios que ha recibido Richard Ríos por sus actuaciones en Benfica. También valoró a Luis Díaz como el mejor futbolista colombiano del año. Carlos Antonio habló de Edwuin Cetré y los reconocimientos que ha recibido en Argentina, después de ser campeón con Estudiantes.

Carlos Antonio Vélez Richard Ríos Luis Díaz Edwuin Cetré Exfutbolistas colombianos Selección Colombia