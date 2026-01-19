Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de enero del 2026, habló de la victoria de Deportes Tolima sobre Junior de Barranquilla. También hizo énfasis en la gestión de Hernán Torres en Millonarios y a la posible llegada de Jefferson Lerma al fútbol de Turquía.
Palabras Mayores
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 19 de enero del 2026
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de enero de 2026, habló sobre la fecha 1 de Liga BetPlay y el posible cambio de equipo de Jefferson Lerma.