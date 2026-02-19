Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 19 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de febrero del 2026, habló del estado de la cancha de El Campín para Copa Libertadores. También apuntó a Luis Suárez y a la victoria de Junior sobre América.

El Campín

El analista se refirió a la cancha de El Campín, la cual ha sido sometida a una serie de reparos con el fin de mejorar su drenaje y apariencia, teniendo en cuenta que los eventos extradeportivos han generado daños que influyeron en el desarrollo de los partidos de Liga BetPlay.

Junior vs América

Además hubo un espacio dedicado al análisis del partido Junior vs América por la séptima jornada de la Liga BetPlay, el cual terminaron ganando los Tiburones en el remate del juego.