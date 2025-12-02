Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Davinson Sánchez

Hay una nueva etapa en el 'León'

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025, habló con Pablo Repetto, nuevo técnico de Santa Fe.
Carlos Antonio Vélez
Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025
Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025 // Antena 2

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025, habló Pablo Repetto, quien será presentado como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. Carlos Antonio también se refirió a lo hecho por Jhon Jader Durán y Dávinson Sánchez en Turquía. Vélez analizó la situación de Richard Ríos en Benfica. Finalmente, habló de la Liga BetPlay y del empate entre Medellín y América.

En esta nota

Davinson Sánchez Santa Fe Carlos Antonio Vélez Richard Ríos Pablo Repetto Jhon Jader Durán