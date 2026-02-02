Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 2 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de febrero del 2026, habló del estado de la cancha del estadio El Campín, mismo que obligó a aplazar el partido entre Millonarios e Independiente Medellín. Además, hizo referencia a la situación de Edwuin Cetré, quien parece no pasar por un buen momento.

Sobre la Selección Colombia, el analista comentó que es importante recuperar la mentalidad ganadora de cara al Mundial, pues considera descabellado exigirle el título a este combinado.

CAV también exaltó sobre Yaser Aspilla, quien debutó en Galatasaray de Turquía este fin de semana. Sobre Luis Javier Suárez, comentó que vive un buen momento en Sporting de Lisboa, pues está en racha.

En cuanto a Edwuin Cetré, el analista sugirió que debe aclararse la razón por la que Athletico Paranaense desistió de ficharlo a último momento.