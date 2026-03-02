Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 2 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de marzo del 2026, habló sobre el Mundial de Fútbol 2026, la Selección Colombia, James Rodríguez y analizó la novena fecha de la Liga BetPlay que se disputó durante el fin de semana.

Mundial en México

Inicialmente, CAV abordó la situación política y social que se vive en México y que tiene en vilo la realización del Mundial de Fútbol en ese país, pues se contempla que finalmente el certamen se efectúe solo en Estados Unidos y Canadá.

James Rodríguez - Selección Colombia

Acerca de este tema, Carlos Antonio mostró algo de preocupación en vista de que el futbolista colombiano sigue sin debutar en la MLS con Minnesota United, y aun así será convocado a la Copa del Mundo.

Juan Carlos Osorio

Teniendo en cuenta que JCO fue destituido de su cargo como director técnico en Remo el pasado domingo, Carlos Antonio apuntó que el desempeño del entrenador fue bueno en el fútbol brasileño.

Liga BetPlay - fecha 9

Finalmente, Carlos Antonio realizó un análisis de la novena fecha de la Liga BetPlay, concluyendo que es interesante el rendimiento de Atlético Bucaramanga y que Independiente Medellín debe preocuparse de cara a la tercera fase previa de la Copa Libertadores.