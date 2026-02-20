Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 20 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de febrero del 2026, habló del mercado de fichajes de Independiente Santa Fe. También hizo referencia a Falcao y a la lesión de Jefferson Lerma.

Radamel Falcao García

Luego de conocerse sobre una supuesta conversación de Néstor Lorenzo con Radamel Falcao García, indicando que es viable su convocatoria al Mundial en caso de que dispute al menos dos o tres partidos por mes, CAV consideró que -de ser cierto- se trata de algo con poco fundamento.

Jefferson Lerma

Acerca del mediocampista, Carlos Antonio Vélez consideró que se trata del mejor futbolista de la Selección Colombia, y que espera que retorne pronto de su lesión en vista de la importancia que tiene para Crystal Palace y la Tricolor.

Deportes Tolima

En cuanto al cuadro Pijao, CAV apuntó que fue un buen partido el que hizo ante Deportivo Táchira en Venezuela, donde se impuso 1-0 por la ida de la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores. Destacó el planteamiento del técnico Lucas González.