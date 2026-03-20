Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 20 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de marzo del 2026, habló de la convocatoria de la selección Colombia. También hizo énfasis en la suerte de los colombianos en el sorteo de Libertadores y Sudamericana.

Selección Colombia

El pasado jueves se presentó la convocatoria para los partidos amistosos ante Croacia y Francia, y CAV concluyó que posiblemente esta sea la lista para el Mundial entre junio y julio. Cuestionó, eso sí, el llamado a David Ospina y de otros jugadores que pertenecen al "club de amigos".

Colombianos en Copa Libertadores

Afirmó que Deportes Tolima es el que más opciones tiene para acceder a octavos de final, mientras que Independiente Santa Fe, Junior FC e Independiente Medellín tienen un camino más complicado en sus grupos.

Colombianos en Copa Sudamericana

Sobre América, consideró que tiene un grupo viable para pensar en la clasificación a octavos, pero Millonarios sí tiene un grupo más complejo, partiendo de que se cruza con Sao Paulo y solo uno avanzará directamente a la próxima fase.