Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de mayo de 2026, habló de la convocatoria de Portugal para la Copa del Mundo y de las declaraciones de su director técnico Roberto Martínez. También analizó las actuaciones de Millonarios, Santa Fe, Deportes Tolima y América de Cali en Copa Sudamericana y Copa Libertadores.
Carlos Antonio Vélez
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 20 de mayo de 2026
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de mayo de 2026, habló de Selección Colombia, Copas Conmebol y Liga BetPlay.