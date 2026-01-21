Logo Deportes RCN Vertical
Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 21 de enero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de enero de 2026, habló sobre Selección Colombia y Marino Hinestroza.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de enero del 2026, habló de Jhon Durán y la lista de Colombia para el Mundial 2026. También hizo énfasis en lo que pasó con Atlético Nacional y Boca Juniors tras el fichaje fallido por Marino Hinestroza; además, añadió que está de acuerdo con inscribir solo 25 jugadores por equipo para esta edición de la Liga BetPlay.


