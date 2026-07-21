Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 21 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de julio del 2026, habló de las estadísticas que dejó España tras ser campeona del mundo.
El analista además se refirió a la pobre presentación de la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo.
También hubo un espacio para criticar a la Selección Colombia y sugerir una revisión acerca del director técnico, aunque de momento, Néstor Lorenzo continuará al frente.
Así mismo, se refirió al regreso del fútbol colombiano, pues hoy habrá Copa BetPlay.