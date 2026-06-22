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Palabras Mayores

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de junio de 2026, se refirió a Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de junio del 2026, habló de la selección de Ecuador, que en la fecha 2 del Mundial empató con Curazao.

CAV inició haciendo un balance de los partidos del fin de semana en la Copa del Mundo, pero se enfocó en los suramericanos: Paraguay, Ecuador y Uruguay.

Sobre Paraguay, confirmó que fue válida la forma en que derrotó a Turquía, pese a tener un hombre menos por más de la mitad del partido. Acerca de Ecuador, reconoció que tiene una idea de juego pese a que aún no gana. De Uruguay dijo que "se complicó" luego de empatar los dos primeros partidos y tener por delante a España.

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