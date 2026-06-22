Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de junio del 2026, habló de la selección de Ecuador, que en la fecha 2 del Mundial empató con Curazao.

CAV inició haciendo un balance de los partidos del fin de semana en la Copa del Mundo, pero se enfocó en los suramericanos: Paraguay, Ecuador y Uruguay.

Sobre Paraguay, confirmó que fue válida la forma en que derrotó a Turquía, pese a tener un hombre menos por más de la mitad del partido. Acerca de Ecuador, reconoció que tiene una idea de juego pese a que aún no gana. De Uruguay dijo que "se complicó" luego de empatar los dos primeros partidos y tener por delante a España.