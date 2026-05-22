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Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de mayo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de mayo de 2026, habló de la Selección Colombia, Falcao y el Torneo BetPlay.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de mayo de 2026, habló de los trabajos de la Selección Colombia para la Copa del Mundo. También se refirió a la final del Torneo BetPlay. Vélez dio a conocer que Millonarios prepara un partido de despedida de Falcao y de las fechas para las finales de la Liga BetPlay.

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Carlos Antonio Vélez Liga Betplay Selección Colombia Falcao Mundial 2026 Dimayor