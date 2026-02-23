Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 23 de febrero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 23 de febrero del 2026, habló de Independiente Santa Fe y su victoria ante Junior. También hizo referencia a la situación de Guadalajara antes del Mundial 2026.

Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez habló del amistoso que jugaría la Selección Colombia contra la selección de Jordania antes de la Copa del Mundo.

También se refirió a la posibilidad de que Colombia cambie de sede para la Copa del Mundo, teniendo en cuenta los problemas de orden público que se registra en Guadalajara, México.

Liga BetPlay

Carlos Antonio analizó la derrota de Millonarios ante Internacional de Bogotá y el triunfo de Independiente Santa Fe sobre Junior en la Liga BetPlay.

Juan Fernando Quintero y Álvaro Montero

Vélez se refirió a la lesión que sufrió Juan Fernando Quintero en River Plate y al buen rendimiento demostrado por Álvaro Montero defendiendo el arco de Vélez Sarsfield.