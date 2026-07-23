Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 23 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 23 de julio del 2026, habló de la carta de los ocho equipos del FPC que exigen una repartición distinta en los derechos de televisión.

El analista manifestó su apoyo a los equipos que emitieron comunicado y que proponen renegociar la repartición de dineros por derechos de televisión en el fútbol colombiano.

Además, se refirió a la Selección Colombia, y propuso que se realicen amistosos contra selecciones 'top', además recalcó que es importante contemplar el cambio de DT.

Por último, le deseó éxitos a Independiente Santa Fe para el partido de este jueves ante Caracas FC por playoffs de Copa Sudamericana.