Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 24 de febrero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de febrero del 2026, habló del mercado de fichajes de Independiente Santa Fe. También hizo referencia a la situación de Guadalajara antes del Mundial 2026 y al nuevo hotel de la selección Colombia.

Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó la inauguración del hotel que tendrá la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

Vélez valoró que las selecciones Colombia contarán con espacios de talla internacional.

Independiente Santa Fe

Vélez analizó el fichaje de Maximiliano Lovera, quien se convirtió en nuevo jugador de Independiente Santa Fe.

También se refirió a la incorporación de Jader O'brian y además dio a conocer que Edwuin Cetré fue buscado por el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez.

Selección Colombia, Mundial y Guadalajara

Carlos Antonio habló sobre los problemas que se han registrado en Guadalajara, México, y lo que dice el reglamento de la FIFA de cara a la Copa del Mundo.