Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 24 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de julio del 2026, habló de Néstor Lorenzo y su renovación en la selección Colombia.

El analista, en desacuerdo con la renovación de Néstor Lorenzo, hizo un análisis de las cifras que ha arrojado la dirección técnica del argentino.

Además, CAV sigue adelantando una lista de jugadores que, desde su perspectiva, deben ser al menos observados por el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Por último, Vélez analizó la victoria de Santa Fe ante Caracas (2-0) y concluyó que es un equipo que juega bien, pero con problemas de definición.