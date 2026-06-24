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Palabras Mayores

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 24 de junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de junio de 2026, se refirió al triunfo de Colombia ante RD Congo.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de junio del 2026, habló de la clasificación de Colombia a 16avos y su victoria ante la selección del Congo en el Mundial 2026.

CAV se refirió al planteamiento con el que Colombia venció 1-0 a RD Congo y consideró que hubo una mejora en relación con el equipo que derrotó 3-1 a Uzbekistán en la primera fecha.

El analista concluyó que el nivel de Juan Fernando Quintero le da para jugar, pues tiene mejor momento y mejor estado de forma que James Rodríguez.

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