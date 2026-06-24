Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 24 de junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de junio del 2026, habló de la clasificación de Colombia a 16avos y su victoria ante la selección del Congo en el Mundial 2026.

CAV se refirió al planteamiento con el que Colombia venció 1-0 a RD Congo y consideró que hubo una mejora en relación con el equipo que derrotó 3-1 a Uzbekistán en la primera fecha.

El analista concluyó que el nivel de Juan Fernando Quintero le da para jugar, pues tiene mejor momento y mejor estado de forma que James Rodríguez.